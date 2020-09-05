Лига наций

Форвард прокомментировал результаты команды в Лиге наций.

Нападающий Жуниор Мораес поделился своим мнением о выступлении сборной Украины в Лиге наций и рассказал о подготовке ко встрече с Испанией.

"Получился замечательный поединок. Швейцария – очень физически сильная команда. Мы выполнили свою работу. В тактическом плане сделали все, что от нас требовал тренер. Результат положительный.

Мы очень много работаем. На тот момент я уже устал, поэтому не получилось попасть в цель. Но главное, что я работал на команду, и мы сумели победить.

Все футболисты любят играть в таких поединках. Думаю, Испания сейчас входит в топ-3 среди национальных сборных в Европе. Этот матч, как и все остальные в Лиге наций, в случае эффективной работы с нашей стороны поможет нам в дальнейшем прогрессе.

Конечно, очень хочу забить за сборную. Но я всегда говорил, что самое главное – это команда. Как Бог даст, то и гол придет", – рассказал Мораес в интервью официальному сайту УАФ.

Матч Испания – Украина состоится в Мадриде в воскресенье, 6 сентября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.