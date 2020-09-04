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Полузащитник дал комментарий после игру против швейцарцев.

Сборная Украины с минимальным разрывом в счете обыграла сборную Швейцарии и возглавила группу после первого тура. Александр Зинчеко рассказал об игровых тонкостях, посвященном Худаеву голе и игроках с лучшим ударом издали.

"Швейцарцы действовали очень агрессивно в первом тайме, когда у них были силы. Они прессинговали настолько высоко, насколько это было возможно, можно сказать, даже нагло. Их крайние защитники действовали так, будто играли на позициях нападающих. У нас были проблемы с выходом из обороны. Пожалуй, стоило быстрее доставлять мяч вперед, где наши нападающие играли один в один. Тогда бы у нас возникало больше свободного пространства и мы могли бы переместить игру на чужую половину поля.

Когда мы выходили из обороны, то получали зоны и численное преимущество впереди. Конечно, больше таких моментов возникало во втором тайме, чем в первом. Если бы нам лучше удавались завершающие пасы и реализация, то итоговая разница в счете могла быть гораздо больше.

Приятно смотреть на турнирную таблицу. Конечно, хотелось бы там остаться. Но играть против таких соперников — незабываемый опыт для футболиста. В таких играх можно проверить свой уровень.

Спонтанно ли решил посвятить гол Ашоту Худаеву? Еще до игры я знал, как буду праздновать забитый мяч. Хотел посвятить его Ашоту, которого нам будет очень не хватать. Прежде всего он — профессионал с большой буквы, который всегда приходил на помощь. По человеческим качествам я вообще молчу, ведь это добрейший человек.

Мой гол? Многие говорят, что в таких моментах я даже не смотрю на ворота. Но скажу, что нападающему соответствующего уровня даже не нужно смотреть на ворота — он их чувствует. До удара я оценил положение голкипера и попросил Михайличенко сбросить мяч мне под левую ногу. Он это прекрасно сделал, а я попал.

Прислушиваюсь ли к советам Де Брюйне относительно ударов издали? Я учусь у многих футболистов, у него в том числе. Среди тех, кого я знаю, у де Брюйне и Малиновского наиболее поставленный удар", — приводит слова Зинченко официальный сайт УАФ.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Украина — Швейцария вы можете на Football.ua.