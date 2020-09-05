Лига наций

Предлагаем вашему вниманию трансляцию пресс-конференции с участием тренера сборной.

Сборная Украины в рамках второго тура Лиги наций сыграет против сборной Испании в Мадриде на стадионе Альфредо Ди Стефано.

На YouTube-канале Украинской ассоциации футбола состоится прямая трансляция пресс-конференции Андрея Шевченко перед матчем. Начало — в 18.30.

Напомним, матч Испания — Украина состоится в воскресенье, 6 сентября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка.