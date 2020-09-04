Лига наций

Предлагаем вашему вниманию трансляцию поединка Лиги наций.

Представляем вашему вниманию трансляцию поединка второго тура Лиги наций между сборными Украины и Испании.

Матч, которым подопечные Андрея Шевченко продолжат турнир, пройдет в Мадриде на стадионе Альфредо Ди Стефано.

В прошлом розыгрыше Лиги наций Украина выступала в дивизионе ниже и выиграла группу.

Предлагаем вашему вниманию трансляцию матча Испания — Украина, который состоится в воскресенье, 6 сентября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.