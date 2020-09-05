Лига наций

Полузащитник Фиорентины Гаэтано Кастровилли получил травму.

В матче второго тура Лиги наций Италия не сможет рассчитывать на полузащитника Гаэтано Кастровилли — сообщает Football Italia.

Полузащитник Фиорентины получил повреждение и уже покинул расположение национальной сборной.

Также велика вероятность, что "скуадру адзурру" покинет Лука Пеллегрини, но защитник, принадлежащий Ювентусу, здоров и усилит молодежную сборную Италии.

Также не сыграют против Нидерландов так и не успевшие восстановиться после травм Федерико Бернардески, Марко Верратти, Сандро Тонали и Алессандро Бастони.

В первом туре Лиги наций Италия сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1).

Матч Нидерланды — Италия состоится в понедельник, 7 сентября, в Амстердаме. Начало в 21:45 по киевскому времени.