Италия

Вингер Ювентуса Федерико Бернардески получил травму на сборе "скуадры адзурры".

В первых двух турах Лиги наций тренер сборной Италии Роберто Манчини не сможет расскитывать на Фелерико Бернардески — сообщает Sky Sport Italia.

У полузащитника растяжение мышц левого бедра, и он уже покинул расположение национальной команды в Коверчано.

Возможно, это повреждение не позволит Федерико сыграть в первом туре чемпионата Италии. Бернардески уже прошел углубленное медицинское обследование в клинике Ювентуса, которое показало, что на восстановление футболисту понадобится не менее 15-ти дней.

Сборная Италии 4 сентября сыграет с Боснией и Герцеговиной, а 7 сентября встретится с Нидерландами.

Первенство Серии А начнется для Ювентуса матчем против Сампдории 19 или 20 сентября.