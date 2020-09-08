Лига наций

Любителей футбола ожидает интересный поединок в рамках элитного дивизиона турнира.

Сборная Франции сойдется в противостоянии с Хорватией в поединке второго тура Лиги наций Дивизиона А. Данный матч состоится 8 сентября на Стад де Франс в Париже и пройдет без зрителей из-за пандемии коронавируса.

В прямом эфире игру покажет телеканал Футбол 1. Трансляция начнется в 21:35, а непосредственно сам матч – в 21:45.

Если кто-то по определенным причинам пропустил игру, он сможет посмотреть ее повтор 9 сентября на телеканале Футбол 2 в 10:05 по киевскому времени, а также на телеканале Футбол 1 в 19:20.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Букмекеры считают безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния сборную Франции.