Лига наций

Капитан "оранжевых" прокомментировал неудачу команды.

Защитник сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк поделился своим мнением о результате матча с Италией (0:1) в Лиге наций.

"Мы показывали довольно впечатляющую игру в последние два с половиной года, поэтому одно поражение и особенно один плохой тайм не должны вызывать опасения. Некоторые игроки вернулись прямо из отпуска и провели два матча по 90 минут в течение нескольких дней. Мы хотим выступать лучше, но я совсем не паникую.

Думаю, Италия была острее и более нацеленной на победу. Мы не могли оказывать на них давление, особенно в первом тайме. Пространства иногда были очень большими. Во втором тайме мы изменились, действовали более раскованно и создали опасные моменты, но, к сожалению, проиграли", – рассказал Ван Дейк в интервью официальному сайту УЕФА.