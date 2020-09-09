Лига наций

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Сборная Франции в поединке второго тура Лиги наций принимала на своем поле хорватов и добилась победы.

"Клетчатые" смогли дать бой в первый час игрового времени, но запаса прочности им не хватило.

Франция - Хорватия 4:2

Голы: Гризманн, 43, Ливакович, 45+1 (в свои ворота), Упамекано, 65, Жиру, 77 (с пенальти) — Ловрен, 16, Брекало, 55

Франция: Льорис — Упамекано, Ленгле, Эрнандес — Сиссоко, Канте (Камавинга, 63), Нзонзи, Менди — Гризманн (Фекир, 78) — Бен Йеддер (Жиру, 63), Мартиаль

Хорватия: Ливакович — Уремович (Вида, 57), Ловрен, Чалета-Цар, Мелняк — Ковачич, Брозович, Влашич — Ребич (Брекало, 46), Крамарич, Перишич (Пашалич, 66)

Предупреждения: Ленгле, Канте, Нзонзи — Чалета-Цар, Брозович, Ловрен