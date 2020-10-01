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Дешам вызвал боевой состав на грядущую встречу.

Официальный сайт Федерации футбола Франции опубликовал заявку сборной на грядущие поединки.

"Трехцветные" проведут контрольный матч против сборной Украины, а также поединки в рамках Лиги Наций против Португалии и Хорватии.

Главный тренер французов Дидье Дешам вызвал в стан команды 24 футболиста.

Напомним, что товарищеский поединок между сборными Франции и Украины состоится 7-го октября в Сен-Дени (начало — в 22.10 по киевскому времени).