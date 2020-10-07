УЕФА назначил бригаду арбитров на матч с участием украинской команды.
Орел Гринфильд, Getty Images
07 октября 2020, 14:13
Матч Лиги наций между сборными Украины и Германии рассудит израильская бригада арбитров во главе с Орелом Гринфильдом, сообщает официальный сайт УЕФА.
Главный арбитр: Орел Гринфильд;
Ассистенты арбитра: Рой Хассан и Идан Яркони;
Резервный арбитр: Гал Лейбовиц;
Делегат УЕФА: Рудольф Репка (Чехия).
Матч Украина – Германия состоится 10 октября в Киеве на НСК Олимпийский и начнется в 21:45.
Ранее сообщалось, что в Украине стартовала продажа билетов на матчи с Германией и Испанией.