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Центральный защитник вышел на первое место по данному показателю.

Серхио Рамос вышел на поле на 81-й минуте поединка против сборной Португалии, благодаря чему побил рекорд Икера Касильяса.

Как сообщает Ассоциация футбола Испании, у легендарного голкипера было 13336 минут. На какое количество минут Рамос обошел Касильяса не сообщается.

Отметим, что сборная Испании и Португалии не отметились забитыми голами.

Напомним, что Серхио Рамос также славится своими голеодорскими показателями — он забивал дубль Сан-Марино, России и Украине.