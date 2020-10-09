Лига наций

Главный тренер немцев дал комментарий перед игрой с подопечными Шевченко.

Сборная Украины в рамках поединка Лиги наций сыграет с Германией. Главный тренер немцев ждет непростой поединок.

"Мы внимательно проанализировали матчи сборной Украины со Швейцарией и Испанией. Команда под руководством Андрея Шевченко развивается, по моему мнению, в правильном направлении. Она может выдерживать высокий темп и переключаться по ходу встречи с одной задачи на другую. Это развитие коллектива заслуживает уважения.

Несмотря на результат товарищеского поединка украинцев против Франции, в мою команду ожидает тяжелая работа.

Состав на матч с Украиной? Окончательно я решу все только после сегодняшней тренировки", — приводит слова Лева официальный сайт УАФ.

Матч Украина – Германия состоится в Киеве на НСК Олимпийский в субботу, 10 октября, и начнется в 21:45. Следить за событиями поединка можно в онлайн-трансляции на Football.ua.