Лига наций

Хавбек рассказал о мотивации немецкой команды на поединок Лиги наций.

Полузащитник сборной Германии Йонас Хофманн рассказал о важности победы для команды в матче Лиги наций против Украины.

"Мы нацелены на победу в этом матче и знаем, как ее добиться. К тому же, каждая победа приносит удовольствие и легкость. Хотя атмосфера в команде позитивная и у всех огромная мотивация, было бы хорошо, если бы мы снова могли порадовать себя победой", – рассказал Хофманн в интервью официальному сайту Немецкого футбольного союза.

Матч Украина – Германия состоится в Киеве в субботу, 10 октября, и начнется в 21:45. Следить за событиями поединка можно будет в онлайн-трансляции на Football.ua.