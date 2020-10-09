Голкипер Бундестим хочет увезти три очка из Украины.
фото УАФ
09 октября 2020, 18:58
Сборная Украины сыграет против Германии в рамках поединка третьего тура Лиги наций. Мануэль Нойер, капитан немцев, отметил, что его команда приехала только за победой.
"Наша команда приехала в Киев только ради победы. Да, сейчас у всех игроков увеличилась нагрузка из-за большого количества матчей. Но к этому следует относиться положительно.
Играть всегда приятнее, чем тренироваться", - приводит слова Лева официальный сайт УАФ.
Матч Украина – Германия состоится в Киеве на НСК Олимпийский в субботу, 10 октября, и начнется в 21:45. Следить за событиями поединка можно в онлайн-трансляции на Football.ua.