Лига наций

Голкипер Бундестим хочет увезти три очка из Украины.

Сборная Украины сыграет против Германии в рамках поединка третьего тура Лиги наций. Мануэль Нойер, капитан немцев, отметил, что его команда приехала только за победой.

"Наша команда приехала в Киев только ради победы. Да, сейчас у всех игроков увеличилась нагрузка из-за большого количества матчей. Но к этому следует относиться положительно.

Играть всегда приятнее, чем тренироваться", - приводит слова Лева официальный сайт УАФ.

Матч Украина – Германия состоится в Киеве на НСК Олимпийский в субботу, 10 октября, и начнется в 21:45. Следить за событиями поединка можно в онлайн-трансляции на Football.ua.