Лига наций

Немецкий вингер высказался о победе над сборной Украины в рамках Лиги наций.

Сборная Украины не сумела добыть положительный результат против Германии в поединке элитного дивизиона Лиги наций, уступив в Киеве со счетом 1:2.

Полузащитник немецкой команды Серж Гнабри поделился эмоциями от гостевой победы над подопечными Андрея Шевченко.

"Против сборной Украины пришлось очень непросто. Они разобрали нас и плотно опекали. Мы контролировали ход игры, но должны были снимать все вопросы раньше".

"Дополнительный игрок в нападении, возможно, помог бы решить эту задачу. Но если будем действовать на том же уровне, что сегодня после перерыва, то может сработать и с такой расстановкой", — приводит слова Гнабри официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Украина — Германия вы можете на Football.ua.