Лига наций

Наставник сборной Германии высказался о победе над Украиной в рамках Лиги наций.

Сборная Украины не сумела добыть положительный результат против Германии в поединке элитного дивизиона Лиги наций, уступив в Киеве со счетом 1:2.

Главный тренер немецкой команды Йоахим Лев поделился эмоциями от гостевой победы над подопечными Андрея Шевченко.

"Я рад, что нам удалось победить, хотя окончательно решать задачу мы должны были еще раньше. Пенальти в наши ворота был необязательным. Пожалуй, мы не дали сопернику ни одной возможности забить с игры".

"В некоторых эпизодах мы слишком легко отдавали мяч сопернику. Но в то же время весьма уверенно играли в обороне. Если играем в три защитника, то им необходимо выводить мяч из обороны с помощью дриблинга. Хотя это не так просто. Особенно, если тебя в этом время атакуют втроем".

"Есть смысл сыграть в схожем составе и против Швейцарии во вторник. Мы впервые за десять месяцев играем с таким подбором футболистов. Если обойдется без травм, то сохраню этот состав", — приводит слова Лева официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Украина — Германия вы можете на Football.ua.