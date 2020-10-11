Лига наций

Наставник сборной Украины высказался о поражении от Германии в рамках Лиги наций.

Сборная Украины не сумела добыть положительный результат против Германии в поединке элитного дивизиона Лиги наций, уступив в Киеве со счетом 1:2.

Главный тренер "желто-синих" Андрей Шевченко поделился эмоциями от домашнего поражения и поддержал своих подопечных, несмотря на результат.

"Самый позитивный момент — это возвращение зрителей на трибуны. Все-таки футбол без зрителей — это что-то другое. Нам очень приятно, что болельщикам дали возможность вернуться. Сегодня болельщики поддерживали нас, мы слышали их, это позитивный момент".

"Что касается игры, мне очень понравилась реакция ребят. Даже несмотря на все сложности, с которыми мы столкнулись, 1:7 с французами — это слишком много. Потому мы очень много говорили с ребятами, и я очень доволен проявленной реакцией: она была правильной".

"Ребята полностью выполнили установку, хотя мы изменили модель нашей игры. В матчах с такими командами надо приспосабливаться, тем более что у нас не было сегодня сильнейшего состава. Все ребята, в том числе те, для кого это был дебют в официальных встречах, проявили себя очень хорошо".

"Как я уже говорил, Лигу наций мы рассматриваем как подготовку к отбору чемпионата мира и к финальной стадии чемпионата Европы. Если мы сумеем задержаться в Лиге А, это будет суперрезультат, тем более с теми сложностями, с которыми мы столкнулись", — приводит слова Шевченко официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Украина — Германия вы можете на Football.ua.