Лига наций

Наставник швейцарцев прокомментировал поражение команды.

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович поделился своим мнением о поражении команды во встрече с Испанией (0:1) в матче Лиги наций.

"В целом мы получили, скорее, позитивный опыт. Хотя обидно проигрывать, когда ты практически ничего не позволил создать такому топовому сопернику. К сожалению, мы пропустили после собственной ошибки. А к тому моменту мы сами уже должны были вести в счете.

У Испании великая сборная, в которой собрано множество талантливых игроков. Поэтому мои парни заслуживают только самых теплых слов. Из-за того, как они играли, как они вселяли страх в сердца испанцев вплоть до самой последней минуты.

Сейчас моя главная задача – разгрузить футболистов, дать им возможность восстановиться к следующему матчу, в котором нам будет противостоять недавний чемпион мира, сборная Германии. Хотим снова показать хороший футбол. А заодно и набрать очки", – приводит слова Петковича официальный сайт УЕФА.

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