Лига наций

Наставник французов рассказал о предстоящей встрече в Лиге наций.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча с Португалией в 3-м туре Лиги наций.

"У нас имеется в распоряжении 25 футболистов. Финал последнего Евро? Прошло уже много времени, и мы никак не модем повлиять на тот результат. Мне приятно вспоминать о наших победах, но не люблю этого делать при поражениях.

Что касается финала четырехлетней давности, поздравляю их с завоеванием европейского титула. Но то поражение пошло нам на пользу, учитывая то, что случилось после. Мы просто снова встретимся. Эта будет хорошая проверка для двух лучших команд Европы, если не мира", – приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

Матч Франция – Португалия состоится в Париже на Стад де Франс в воскресенье, 11 октября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.