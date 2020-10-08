Менеджер французов подвел итог матчу против Украины.
Дидье Дешам, getty images
08 октября 2020, 11:30
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам дал свою оценку прошедшем контрольному поединку против Украины (7:1).
"Очень хороший вечер для нас. Должен отдать должное своим футболистам, у них было много моментов, они забили семь голов. У моего друга Андрея Шевченко были проблемы из-за отсутствия игроков, но это не умаляет того, что мы сделали.
Опытные игроки и новички команды выполнили свою работу с прекрасным настроением. Не стоит преувеличивать эту победу, но и преуменьшать тоже не стоит", — цитирует Дешама официальный сайт Федерации футбола Франции.
Ранее неудачный для Украины поединок прокомментировал главный тренер сборной Андрей Шевченко.