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Менеджер французов подвел итог матчу против Украины.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам дал свою оценку прошедшем контрольному поединку против Украины (7:1).

"Очень хороший вечер для нас. Должен отдать должное своим футболистам, у них было много моментов, они забили семь голов. У моего друга Андрея Шевченко были проблемы из-за отсутствия игроков, но это не умаляет того, что мы сделали.

Опытные игроки и новички команды выполнили свою работу с прекрасным настроением. Не стоит преувеличивать эту победу, но и преуменьшать тоже не стоит", — цитирует Дешама официальный сайт Федерации футбола Франции.

Ранее неудачный для Украины поединок прокомментировал главный тренер сборной Андрей Шевченко.