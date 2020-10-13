Лига наций

Наставник "сине-желтых" определился с составом на поединок Лиги наций.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с составом команды на матч Лиги наций с Испанией, сообщает официальный сайт УАФ.

В заявку украинской команды попали 23 футболиста:

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Игорь Пластун, 4. Илья Забарный, 5. Сергей Сидорчук, 6. Евгений Чеберко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Евгений Макаренко, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Никита Шевченко, 13. Ефим Конопля, 14. Игорь Харатин, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Владимир Шепелев, 18. Богдан Михайличенко, 19. Роман Безус, 20. Виктор Коваленко, 21. Александр Караваев, 22. Александр Зубков, 23. Дмитрий Ризник.

Не нашлось места в заявке защитнику Шахтера Валерию Бондарю.

Матч Украина – Испания в 4-м туре Лиги наций состоится в Киеве на НСК Олимпийский во вторник, 13 октября, и начнется в 21:45. Следить за событиями поединка можно в онлайн-трансляции на Football.ua.