Лига наций

Полузащитник сборной Украины дал комментарий перед игрой с Испанией.

Сборная Украины сыграет с Испанией в рамках четвертого тура Лиги наций. Виктор Коваленко

"Занимались в привычном режиме: после восстановления была предыгровая тренировка. Готовимся к сборной Испании. Думаю, здесь главное – хорошо восстановиться. Если нет правильного восстановления, очень тяжело, ты физически не готов. Все-таки непросто играть через каждые два дня на третий.



Моя форма? Был непростой период. Четыре дня провели на самоизоляции и практически не выходили из дома, но сейчас возвращаемся к привычному графику, поэтому на тренировках чувствую себя хорошо.



Испания — топ-сборная, и мы должны быть сконцентрированными, выходить и играть на своих лучших качествах. У них все исполнители топовые, потому нам нужно соответствовать им на футбольном поле, чтобы добиться результата", — сказал Виктор Коваленко в эфире Shakhtar News.

Напомним, матч Украина – Испания состоится во вторник, 13 октября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.