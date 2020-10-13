Лига наций

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Лиги Наций между национальными сборными Украины и Испании.

Еще одна встреча впереди у сборной Украины со сборной Испании. От первого поединка остались не самые приятные воспоминания у футболистов нашей сборной. В выездном поединке испанцы одержали победу со счетом 4:0.

Украина — Испания

Вторник, 13 октября. НСК Олимпийский, Киев. Павел Жиль (Польша) – главный арбитр встречи. Телетрансляция на телеканалах Украина и Футбол 1.

Очередной непростой поединок предстоит сыграть национальной сборной Украины. Подопечные Андрея Шевченко уже проиграли 3 поединка к ряду, но надеяться на реабилитацию перед болельщиками в матче с испанцами не приходится. Украина испытывает огромные кадровые проблемы. К травмированным и заболевшим коронавирусом игрокам Шахтера еще и добавился Руслан Малиновский.

Руслан не сможет сыграть в предстоящем матче из-за перебора желтых карточек. Если кого-то и можно отмечать в матчах против Франции и Германии, так это Малиновского. Хавбек Аталанты был единственным светлым пятном в игре украинской сборной. Как теперь в матче против испанцев будет справляться наша полузащита? Сложный вопрос, на который, скорее всего, нет ответа и у тренерского штаба "сине-желтых".

Если же не обращать внимание на количество пропущенных голов в последних матчах, а смотреть именно на игру, Испания была самым сложным соперником для Украины. При том обилии голов, которое забили французы, в матче с чемпионами мира нам хоть изредка удавалось создавать неплохие возможности для взятия ворот, да и состав наш был далек от оптимального. В матче против испанцев Украина практически ничего не создала. Команда Луиса Энрике "задушила" футболистов Шевченко на их же половине поля и считанные разы позволила перейти центр поля. Играть весь матч обороняясь – сложно, в первую очередь, психологически, но именно это ждет нашу сборную в предстоящем матче с испанцами. Как говорит один известный телевизионный эксперт: "Предстоит "день отбора". В данном случае, этот термин применим как нельзя кстати.

Пожалуй, главный вопрос, который может интересовать болельщиков, какие выводы сделал наш тренерский штаб и какие уроки вынес из первого противостояния? Увидим ли мы что-то, что можно будет назвать противоядием против испанского высокого прессинга, против активной игры флангами?

Не хочется быть пессимистом и прогнозировать очередное поражение нашей сборной, но давайте смотреть правде в глаза. Что может помешать испанцам обыграть Украину в этом поединке? Наша команда, испытывающая большие кадровые проблемы, находящаяся в тяжелом психологическом состоянии, реально может рассчитывать на очки в предстоящей встрече? Боюсь, что нет.

Статистика очных встреч удручающая – 1 ничья и 5 поражений. В первой встрече в 2003-м году Украина с Испанией сыграла 2:2, дальше идут только поражения. Более того, Украина в последних четырех встречах не может забить хотя бы гол. Последний раз украинцы поражали испанские ворота в том же 2003-м. Андрей Шевченко тогда забил в выездном матче, а Украина проиграла 1:2. Потому больших ожиданий от предстоящей встречи нет. Ожидаем худшего, верим в лучшее!

прогноз 0:4

Сергей Горбаченко, Football.ua