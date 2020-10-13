Лига наций

Лидер сборной Португалии и Ювентуса сдал положительный тест на коронавирус.

Криштиану Роналду не поможет сборной Португалии в матче Лиги наций против Швеции — сообщил официальный сайт федерации футбола Португалии.

Во время планового тестирования на коронавирус проба Криштиану Роналду дала положительный результат.

Заболевание проходит без симптомов, футболист помещен на карантин.

Остальные игроки сборной Португалии сдали отрицательные тесты и продолжают готовиться к игре.

Судя по всему, в первом туре группового раунда Лиги чемпионов против Динамо 20 октября в Киеве в составе Ювентуса звездного португальца не будет.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду отказался соблюдать карантинные требования в Ювентусе и отправился в сборную Португалии без разрешения клуба.