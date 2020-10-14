Лига наций

Успех пришел в седьмом поединке между украинской и испанской сборными.

В четвертом туре Лиги наций сборная Украины добавила в свою коллекцию "скальпов" мировых грандов Испанию.

После пяти поражений и одной ничьей во время предыдущих противостояний, украинская национальная команда, благодаря голу Виктора Цыганкова, сумела нанести поражение лидеру группы А4.

После четырех туров Украина набрала 6 очков и, вместе с Германией, на одно очко отстает от Испании. Замыкает квартет Швейцария, во второй раз не уступившая бундестиму — 2 очка.

Интересно, что сборная Испании в последних трех матчах (ничья, победа и поражение) смогла забить лишь 1 раз, при том, что до этого неизменно забивала в 42-х поединках подряд (121 гол).