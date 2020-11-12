Лига наций

Специалист не считает нужным увеличивать состав.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что не видит необходимости дозаявки выздоровевших от коронавируса футболистов.

"Дозаявка? Это очень сложная процедура. Новых игроков не будет", — заявил специалист.

Отметим, перед матчем против Польши стало известно, что восемь игроков киевского Динамо сдали отрицательные тесты на COVID-19. Из украинцев в список вошли: Денис Бойко, Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Шапаренко и Георгий Цитаишвили.

Ранее Шевченко прокомментировал поражение от Польши в спарринге и результативную ошибку Андрея Лунина в игре с поляками.