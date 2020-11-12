Специалист не считает нужным увеличивать состав.
АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО, УАФ
12 ноября 2020, 00:51
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что не видит необходимости дозаявки выздоровевших от коронавируса футболистов.
"Дозаявка? Это очень сложная процедура. Новых игроков не будет", — заявил специалист.
Отметим, перед матчем против Польши стало известно, что восемь игроков киевского Динамо сдали отрицательные тесты на COVID-19. Из украинцев в список вошли: Денис Бойко, Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Шапаренко и Георгий Цитаишвили.
Ранее Шевченко прокомментировал поражение от Польши в спарринге и результативную ошибку Андрея Лунина в игре с поляками.