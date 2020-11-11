При этом четверо динамовцев сдали положительные тесты на коронавирус.
Фото ФК Динамо
11 ноября 2020, 21:03
Очередное тестирование на коронавирус в Динамо показало, что восемь игроков выздоровели, но не обошлось и без новых заболевших — сообщил официальный Твиттер киевлян.
Отрицательные результаты получили ранее инфицированные Денис Бойко, Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Тудор Белуцэ, Георгий Цитаишвили и Миккель Дуэлунд.
В то же время положительными оказались тесты Александра Андриевского и Артема Шабанова.
Кроме того, положительные тесты сдали Денис Попов в национальной сборной Украины и Руслан Нещерет в расположении молодежной сборной.