Украина

Специалист не стал критиковать молодого вратаря.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ошибку Андрея Лунина на 40-й минуте игры против Польши, в результате которой Пьонтек вывел хозяев вперед.

"Что касается ошибки Лунина, то все ошибаются. У него срезался мяч. Тем более — качество поля не соответствовало нашему уровню. Контролировать мяч было тяжело. Наверное, из-за качества поля Андрей и ошибся. Кроме той ошибки, он провел отличный матч. Я доволен им".

"Не вижу никакой проблемы в этой ошибке. Если постоянно обращать внимание на ошибки, то не вижу дальше перспективы работы с футболистами", — сказал Шевченко.

Ранее специалист дал свой комментарий касаемо поражению от сборной Польши в товарищеском матче.