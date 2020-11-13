Лига наций

Для этого "кадра" должна сохранить за собой первое место в группе.

Возможно, финал Лиги наций в 2021 году пройдет на стадионе Народовы в Варшаве, Getty Images

Возможно, финал Лиги наций в 2021 году пройдет на стадионе Народовы в Варшаве, Getty Images

Польша является фаворитом среди претендентов на проведение финального турнира Лиги наций — сообщает Przeglad Sportowy.

Единственным необходимым условием для этого является попадание команды Ежи Бженчека в этот самый финальный турнир.

За два тура до финиша группового турнира Польша занимает первое место в группе А1, на 1 очко опережая Италию и на 2 — Нидерланды. В оставшихся двух туров поляки сыграют с итальянцами (15 ноября) и голландцами (18 ноября).

Турнир четырех победителей групп лиги А пройдет с 6 по 10 октября 2021 года. Если это будет в Польше, то турнир пройдет в Варшаве на стадионах Народовы и Легия. Также, возможно, один из двух полуфиналов состоится в Кракове или Хожуве.

На стадионе Шленски в Хожуве в среду, 11 ноября сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче.