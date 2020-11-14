Лига наций

У полузащитника Интера травма.

Роберто Гальярдини не поможет сборной Италии в матчах Лиги наций из-за травмы — сообщает Football Italia.

Гальярдини получил повреждение на тренировке и пропустил занятие в пятницу, 13 ноября. А на следующий день покинул расположение национальной команды.

Италия сыграет с Польшей, от которой отстает на 1 очко, 15 ноября, а с Нидерландами, которых опережает на 1 очко, встретится 18 ноября.

Это не единственная потеря "скуадры адзурры" – Чиро Иммобиле не пускают в сборную из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что еще один игрок Интера, Марцело Брозович, заразился коронавирусом во время пребывания в сборной Хорватии.