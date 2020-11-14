Италия может лишиться ударного форварда на решающие матчи Лиги наций.
Чиро Иммобиле, Getty Images
14 ноября 2020, 15:31
Нападающий Лацио Чиро Иммобиле сдал уже второй подряд негативный анализ на коронавирус, но местные органы здравоохранения не разрешают ему покинуть карантин — сообщает Football Italia.
Иммобиле сдавал тесты в той самой лаборатории в Авеллино, из-за результатов исследований которой разгорелся скандал вокруг Лацио.
Запрет медиков означает, что Чиро не сможет помочь сборной Италии в ключевых поединках группового раунда Лиги наций, результаты которых определят итоговое расположение команд в турнирной таблице группы А1.
Италия сыграет с Польшей, от которой отстает на 1 очко, 15 ноября, а с Нидерландами, которых опережает на 1 очко, встретится 18 ноября.