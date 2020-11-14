Лига наций

Италия может лишиться ударного форварда на решающие матчи Лиги наций.

Нападающий Лацио Чиро Иммобиле сдал уже второй подряд негативный анализ на коронавирус, но местные органы здравоохранения не разрешают ему покинуть карантин — сообщает Football Italia.

Иммобиле сдавал тесты в той самой лаборатории в Авеллино, из-за результатов исследований которой разгорелся скандал вокруг Лацио.

Запрет медиков означает, что Чиро не сможет помочь сборной Италии в ключевых поединках группового раунда Лиги наций, результаты которых определят итоговое расположение команд в турнирной таблице группы А1.

Италия сыграет с Польшей, от которой отстает на 1 очко, 15 ноября, а с Нидерландами, которых опережает на 1 очко, встретится 18 ноября.