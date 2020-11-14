Лига наций

Защитник Ювентуса не смог восстановиться после травмы.

Леонардо Бонуччи не сможет сыграть за сборную Италии в заключительных турах группового раунда Лиги наций.

"Я любой ценой хотел остаться и помочь команде, но это оказалось невозможным, – сказал футболист корреспонденту RAI Sport. – Я все перепробовал, я тренировался, сцепив зубы, но боль только нарастала".

"Я возвращаюсь в Турин и буду лечиться под присмотром врачей Ювентуса. А нашей замечательной сборной желаю только побед".

Италия сыграет с Польшей, от которой отстает на 1 очко, 15 ноября, а с Боснией и Герцеговиной, которую опережает на 4 очка, встретится 18 ноября.

Это не единственная потеря "скуадры адзурры" – Чиро Иммобиле не пускают в сборную из-за коронавируса, а Роберто Гальярдини покинул команду из-за сомнительного теста.