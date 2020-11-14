Лига наций

Судейская бригада во главе с Анастасиосом Сидиропулосом получила назначение на заключительный матч сборной Украины.

Анастасиос Сидиропулос (второй справа) и его бригада, Getty Images

Анастасиос Сидиропулос (второй справа) и его бригада, Getty Images

В матче шестого тура группового раунда Лиги наций сборная Украины сыграет против Швейцарии под присмотром греческих арбитров — сообщил официальный сайт УАФ.

Роль главного арбитра исполнит 41-летний Анастасиос Сидиропулос. Помогать ему будут судьи на линиях Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Четвертый арбитр — Василис Фотиас.

Матч Швейцария — Украина состоится в Люцерне во вторник, 17 ноября.

В субботу, 14 ноября, в Лейпциге пройдет матч Германия — Украина.

Следить за ходом поединка вы сможете по онлайн-трансляции на Football.ua.