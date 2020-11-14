Судейская бригада во главе с Анастасиосом Сидиропулосом получила назначение на заключительный матч сборной Украины.
Анастасиос Сидиропулос (второй справа) и его бригада, Getty Images
14 ноября 2020, 14:43
В матче шестого тура группового раунда Лиги наций сборная Украины сыграет против Швейцарии под присмотром греческих арбитров — сообщил официальный сайт УАФ.
Роль главного арбитра исполнит 41-летний Анастасиос Сидиропулос. Помогать ему будут судьи на линиях Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Четвертый арбитр — Василис Фотиас.
Матч Швейцария — Украина состоится в Люцерне во вторник, 17 ноября.
В субботу, 14 ноября, в Лейпциге пройдет матч Германия — Украина.
Следить за ходом поединка вы сможете по онлайн-трансляции на Football.ua.