Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В рамках поединка Лиги наций сразятся лидеры своего квартета — сборные Франции и Португалии.

Португалия — Франция

Суббота, 14 ноября. Эштадиу да Луж, Лиссабон. Главный арбитр встречи — Тобиас Штилер (Германия)

Важнейший поединок для команд с точки зрения борьбы за первое место в группе, которое даст право выйти в плей-офф этап турнира. Напомним, что Португалия выиграла первый розыгрыш Лиги наций, а потому команда Сантуша нацелена отстоять это звание. Французам, будучи в статусе действующих чемпионов мира, также важно не разочаровать своих поклонников накануне будущего чемпионата Европы летом.

И французы, и португальцы перед очным матчем имеют 10 набранных очков, а пиренейцы опережают соперника лишь по разнице забитых и пропущенных. К слову, команды уже сталкивались между собой в рамках Лиги наций в прошлом месяце в Париже. Тогда, откровенно скучная игра завершилась закономерным результатом — 0:0. Тем не менее, есть все основания полагать, что грядущий матч будет несколько веселее предыдущего. Также занятно, что Франция накануне, хоть и в товарищеском поединке, но проиграла дома Финляндии (0:2).

Букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение Португалии. Так, компания Фаворит предлагает на победу Роналду и кампании коэффициент 2,41. Успех Франции оценен в 3,20, а ничья — в 3,30.