Лига наций

Главный тренер сборной Германии дал комментарий после игры с подопечными Шевченко.

Сборная Германии в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги наций обыграла Украину на своем поле со счетом 3:1.

Йоахим Лев считает, что его команда сыграла более интенсивно в сравнении с матчем в Киеве.

"Игра получилась очень интенсивной. Мы хорошо знали, как блестяще украинцы действуют на контратаках. У них есть быстрые футболисты, которые отлично пользуются свободными зонами. Так, накануне гости потеряли нескольких исполнителей, но у этой команды есть сыгранный костяк, состоящий из высококачественных игроков.

Если сравнивать этот матч с киевским, то сегодня моя команда действовала более интенсивно. Было заметно, что у Украины проблемы с нашими атаками", — приводит слова немца официальный сайт УАФ.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Германия — Украина.