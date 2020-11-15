Лига наций

Полузащитник национальной команды дал комментарий после матча с немцами.

Сборная Украины уступила Германии в выездном поединке пятого тура Лиги наций со счетом 1:3.

Руслан Малиновский считает, что команда сыграла неплохо, но не хватило реализации и везения.

"Получилась интересная игра, много моментов было, и у нас, и у Германии. В завершающей стадии нужно было быть более хладнокровными. Был отличный момент сразу после того, как мы забили.

После гола сели очень низко. Есть над чем работать. Нужно более надежно играть в таких моментах, дорожить мячом в матчах с такими командами, они могут наказывать. Не думаю, что есть кого винить, мы сыграли неплохо.

Разберем эту игру, еще будут теоретические занятия. Разница в том, как мы играли в последней трети поля, и как немцы. Концовки не хватало, невезение, было же три штанги. Этот матч — хороший тест для нас. Особенно перед матчем против Швейцарии. Мне кажется, в этом матче мы сыграли лучше, чем в Киеве с этими же немцами, хотя там мы поиграли всего 1:2", — рассказал Малиновский в эфире Футбол 1.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Германия — Украина.