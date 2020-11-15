Лига наций

Вингер сборной Украины дал комментарий после матча с немцами.

Сборная Украины уступила Германии в выездном поединке пятого тура Лиги наций со счетом 1:3. Александр Зубков считает, что наша команда моментами играла очень хорошо, но не хватало хладнокровности.

"Думаю, начало получилось немножко сумбурным, немножко спешили. Потом моментами очень даже хорошо играли, выходили из-под прессинга, были неплохие атаки. Наверное, в последней трети немного не хватало хладнокровности, немного спешили. А так, в целом, моментами очень даже неплохо.

Гол Яремчука? Думаю, в том моменте я сам должен был решать, но так получилось, что немного сумбурно было, удалось отдать пас на Яремчука, и он забил. Голы и пасы ничего не стоят, если команда не выигрывает, поэтому осадок все-таки остался.

Не думаю, что у нас будет задача ехать к Швейцарии за ничьей и просто отбиться. Думаю, что будем играть только на победу", – сказал Зубков в эфире Футбол 1.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Германия — Украина.