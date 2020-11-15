Лига наций

Вингер Бундестим дал комментарий после игры с Украиной.

Сборная Германии в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги наций обыграла Украину на своем поле со счетом 3:1.

Лерой Сане, сравнявший счет в матче, считает, что ошибки сборной Германии были допустимы для данной стадии турнира.

"В начале матча мы могли бы и не пропускать. Мы хорошо начали встречу, создали несколько опасных моментов. Да, по ходу матча мы совершали ошибки, но это нормально, для такой стадии турнира.

Горд за команду. Самое главное, что все завершилось победой. Впереди еще долгий сезон", — приводит слова нападающего официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Германия — Украина.