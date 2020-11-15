Лига наций

Подопечные Андрея Шевченко точно не примут участие в финальном турнире..

Сборная Украины уступила Германии в выездном поединке пятого тура группового этапа Лиги наций со счетом 1:3.

К заключительному матчу команд Андрея Шевченко подходит с шесть баллами в активе и уже точно не сможет обогнать немцев, у которых девять баллов, и преимущество в личных встречах.

Отметим, что шансы понизиться в дивизион В у Украины по-прежнему есть. Чтобы это избежать, нужно не проиграть Швейцарии.

Напомним, что сборная сможет довызвать футболистов перед игрой шестого тура.