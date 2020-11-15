Лига наций

Англичане не смогли рассчитывать на нападающего Манчестер Сити.

Рахим Стерлинг пропускает поединок пятого тура группового этапа Лиги наций из-за повреждения, сообщает официальный твиттер-аккаунт сборной Англии.

Атакующее трио англичан составили Мейсон Маунт, Харри Кейн и прямая замена Стерлингу — Джек Грилиш.

Рахим провел 58 поединков в футболке сборной Англии, отметившись тринадцатью забитыми голами.

Матч Бельгия — Англия начался в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.