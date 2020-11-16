Лига наций

Наставник сборной Украины высказался о следующем матче против Швейцарии в Лиге наций.

Сборная Украины уже в скором времени проведет ключевой гостевой поединок в рамках Лиги наций УЕФА, а соперником "желто-синих" станет национальная команда Швейцарии.

Перед самим матчем украинцев ожидала очередная неприятная новость, когда Дмитрий Резник, Эдуард Соболь и Евгений Макаренко сдали положительные тесты на коронавирус, из-за чего встреча со сборной Швейцарии оказалось под угрозой срыва.

Произошедшие события повлияли и на проведение предматчевой пресс-конференции главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, которая то переносилась, то вообще, казалось, не состоится из-за технических неполадок.

Тем не менее, ответить на вопросы журналистов в "полевых условиях" Андрей Шевченко все-таки смог, рассказав о нынешней ситуации с COVID-19 и атмосфере внутри его команды.

"Мы вызвали трех футболистов из расположения молодежной сборной Украины. Сделали такой выбор потому, что знали, что эти игроки находятся на сборе и сдали отрицательные тесты на коронавирус. В общем, что касается атмосферы в команде, она вполне нормальная. Все ребята настроены по-боевому, никакой паники нет".

"Относительно того, кто больше заслуживает остаться в дивизионе А на следующий сезон, я считаю, что обе сборные, и Украина, и Швейцария, достойны этого права. Также замечу, что мы уважаем правила, которые действуют в стране нашего пребывания. Поэтому, если представители местной власти назначат новые тесты на коронавирус, мы пройдем их завтра".

"Мы еще ждем результаты повторных тестов, сделанных сегодня. Если у нас будет достаточное количество футболистов, чтобы выйти на поле, то мы будем играть. Посмотрим, какие будут результаты тестов, игроки в строю, и тогда уже будем определяться с составом. Я знаю, что мы играем против сильной команды. Постараемся выставить максимально боевой состав", — заявил Шевченко на предматчевой пресс-конференции.