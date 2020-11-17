Лига наций

Наставник сборной Украины высказался о предстоящем поединке Лиги наций против команды Швейцарии.

Сборная Украины уже в скором времени проведет ключевой гостевой поединок в рамках Лиги наций УЕФА, а соперником "желто-синих" станет национальная команда Швейцарии. Главный тренер украинской команды Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Думаю, мы уже привыкли к этой ситуации. Опять положительные результаты. Сейчас еще сдали тесты, утром будем знать результаты. Команда готовится. В любом случае матч состоится. Мы готовимся, посмотрим, сколько игроков будет".

"Общался с Ротанем на тему довызванных. Нам нужно обязательно закрыть ключевые позиции. Но это было еще до сегодняшних новостей о новых случаях заражения. Если бы новости пришли чуть раньше, мы бы, наверное, довызвали из молодежной сборной больше игроков".

"Мы уже относимся к этой ситуации так, куда она двигается. Строить планы нет смысла. У нас есть костяк игроков, на которых рассчитываем. Будем надеяться, что никто из них не будет выпадать".

"Когда узнаем результаты тестов – будем строить состав игру. План на матч есть. Четко понимаем, что должны сделать. Все зависит от исполнителей, которые будут играть", — заявил Шевченко в программе Футбол NEWS.

Напомним, поединок Швейцария — Украина изначально планировалось провести во вторник, 17 ноября, в 21:45 по киевскому времени, однако в стане "желто-синих" выявили три новых случая заражения коронавирусом. Украинцы прошли очередное тестирование на Covid-19, результаты которого пока еще неизвестны.