Перед занятием команда сдала тесты на коронавирус.
Фото Евгения Кравса, УАФ
16 ноября 2020, 21:34
Несмотря на все сложности, национальная сборная Украины все-таки провела тренировку на Свисспорарене — сообщил официальный сайт УАФ.
Украинская команда прошла тестирование в отеле, после чего в тренировочной экипировке отправилась на стадион.
Занятие прошло в традиционном предматчевом формате. В нем приняло участие 18 футболистов, поскольку вызванные из "молодежки" Булеца, Назаренко и Судаков присоединились к команде после тренировки.
На этом сложности сборной Украины не закончились: запланированная предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко не состоялась по техническим причинам.
Матч Швейцария — Украина запланирован на вторник, 17 ноября. Начало в 21:45 по киевскому времени.