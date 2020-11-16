Лига наций

Перед занятием команда сдала тесты на коронавирус.

Несмотря на все сложности, национальная сборная Украины все-таки провела тренировку на Свисспорарене — сообщил официальный сайт УАФ.

Украинская команда прошла тестирование в отеле, после чего в тренировочной экипировке отправилась на стадион.

Занятие прошло в традиционном предматчевом формате. В нем приняло участие 18 футболистов, поскольку вызванные из "молодежки" Булеца, Назаренко и Судаков присоединились к команде после тренировки.

На этом сложности сборной Украины не закончились: запланированная предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко не состоялась по техническим причинам.

Матч Швейцария — Украина запланирован на вторник, 17 ноября. Начало в 21:45 по киевскому времени.