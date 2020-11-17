Лига наций

Наставник сборной Франции рассказал о состоянии команды перед игрой против Швеции.

Сборная Франции благополучно обеспечила себе место в плей-офф Лиги наций УЕФА, еще за тур до окончания группового этапа обыграв национальную команду Португалии на ее поле (1:0). Это событие лишило хоть какого-либо турнирного значения поединки последнего игрового дня в квартете А3 для "Les Bleus".

Португалия — Франция 0:1 Видео гола и обзор матча

Однако соблюдение спортивных принципов никто не отменял, поэтому наставник действующих чемпионов мира Дидье Дешам провел традиционную пресс-конференцию перед домашним матчем шестого тура против Швеции. Его слова приводит французское издание L’Équipe.

Первым вопросом от журналистов стало тактическое построение на предстоящую игру, на что наставник сборной Франции ответил в шуточной манере: "Я ничего не делаю наугад. У нас слишком мало времени между матчами. Хорошо, что мы придерживаемся одного и того же шаблона, даже если имеем возможность переключаться с одного на другой. Так что завтра сыграем в три защитника (смеется)".

"Будет как минимум одно изменение, так как Нголо Канте дисквалифицирован, — начал ответ о кадровых раскладах Дешам, — Очевидно, что эта игра не имеет такого же турнирного значения, как матч против Португалии в субботу. Но это все равно международная встреча.

Никто не сможет отнять то, что мы сделали три дня назад, даже если последнее впечатление останется от последней игры уходящего года. На данный момент с составом я не определился. Мы собираемся провести легкое тренировочное занятие. Хочу увидеть, в каких условиях находятся те, кто начинал матч в субботу. У меня есть видение того, что и с кем хотел бы делать, но ситуация может сильно измениться".

Как стало известно накануне матча со Швецией, нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе сможет помочь своей команде в предстоящей игре. Рад возвращению своего подопечного и сам главный тренер: "Килиан в порядке, вчера (в воскресенье, 15 ноября — ред.) он провел коллективную сессию. У нас будет встреча сегодня (понедельник, 16 ноября — ред.), мы обсудим его возможное появление. Есть оба варианта, со своими плюсами и минусами. Я буду решать, что лучше для него и команды. Прошло больше двух недель с тех пор, как он получил возможность вернуться на поле. Он очень хочет играть. Он мог бы сыграть еще в Португалии, но это не было необходимо. Он хочет присутствовать на завтрашней игре (против Швеции, 17 ноября — ред.). Если все будет хорошо, так и будет".

"Я никогда не даю советов, — ответил Дешам на вопрос об игровом времени для Оливье Жиру в лондонском Челси, — решение всегда остается за игроком. Иногда ему приходилось справляться со сложными ситуациями. На сегодняшний день Челси ему не подходит. Как понять, останется он в прежней форме или развивается, если он не играет? Он знает, что я переживаю за него".

Даже отличное выступление в предстоящем матче против Швеции не гарантирует подопечным Дешама места в обойме в весеннем цикле квалификации к чемпионату мира-2022 и подготовке к чемпионату Европы-2020. "Все игроки заинтересованы в эффективном самовыражении. Но это не гарантирует им место в обойме в марте. Там будет иная ситуация. Есть конкуренция — она помогает мне отобрать сильнейших. Нельзя нажить себе место в стартовом составе сборной Франции", — резюмировал наставник.

Матч Франция — Швеция состоится во вторник, 17 ноября. Начало в 21:45 по киевскому времени.