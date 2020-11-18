Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги наций.
Португалия в поединке шестого тура группового этапа Лиги наций на выезде обыграла Хорватию, но та смогла сохранить прописку в элитном дивизионе.
Предлагаем вашему вниманию обзор матча:
Хорватия — Португалия 2:3
Голы: Ковачич, 29, 65 — Диаш, 52, 90, Фелиш, 60
Хорватия: Ливакович — Юранович, Ловрен, Шкорич, Брадарич — Модрич, Рог, Ковачич (Башич, 90+1) — Влашич (Оршич, 83), Пашалич (Брекало, 64), Перишич.
Португалия: Патрисиу — Н. Семеду, Диаш, Р. Семеду, Мариу Руи (Канселу, 71) — Перейра (Оливейра, 77), Моутиньо, Фернандеш (Тринкан, 46) — Фелиш (Бернарду, 70), Роналду, Жота (Паулинью, 77).
Предупреждения: Рог — Роналду
На 51-й минуте удален Марко Рог (Хорватия) (второе предупреждение).