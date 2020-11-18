Лига наций

Наставник сборной Германии подвел итог унизительному поражению его команды от Испании.

В рамках последнего тура Лиги наций УЕФА сборная Германии отправилась на выездной поединок против Испании, где намеревалась оставить за собой первую строчку турнирной таблицы. Немцам достаточно было оформить ничейный результат для достижения успеха, однако Испания разрушила их планы, оформив сенсационный, однако закономерный, разгром (6:0).

Испания — Германия 6:0 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "Бундестим" Йоахим Лев нашел в себе силы дать комментарии после столь болезненного поражения, а его слова приводит официальный сайт Немецкого футбольного союза.

"Это был черный как смоль день, и ничего не вышло, — тяжело начал свой ответ наставник, — По поведению моей команды на поле не было заметно желания победить. Не получилось ничего: ни в обороне, ни в нападении".

"При счете 1:0 не в нашу пользу, мы отошли от привычных нам принципов игры, бездумно пошли в атаку, раскрылись, и пропустили еще больше мячей. У нас не было намеков на организацию игры, на общение между игроками — это было фатальной ошибкой. Мы не контролировали мяч, уступали в дуэлях", — постарался найти причины неудачной игры его команды Лев.

"Сегодня мы были полностью отстранены соперником от игры. Мы должны провести анализ, после чего посмотрим, какие уроки можно извлечь из этого поражения. Сегодня все было одним большим разочарование — было плохо все и во всех отношениях", — подвел итог сенсационному разгрому наставник Германии.

Сборная Испании представит квартет А4 в плей-офф раунде Лиги наций УЕФА следующей весной, а национальная команда Германии вынуждена довольствоваться лишь вторым итоговым местом в турнирной таблице.