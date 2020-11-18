Лига наций

Бундестим пропустил от испанцев шесть безответных мячей.

Сборная Германии в поединке шестого тура группового этапа Лиги наций уступила с позорным счетом Испании (0:6).

Данное поражение стало для немецкой команды самым крупным в истории в официальной игре, сообщает статистический портал Gracenote Live.

Предыдущим самым крупным поражением Германии было результат против Венгрии на ЧМ-1954 — 3:8. Если брать в расчет и товарищеские игры, то в них немцы уступали Англии со счетом 0:9 в 1909 году.

Подопечные Йоахима Лева заняли второе место в квартете и не примут участие в финальной стадии турнира.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Испания — Германия.