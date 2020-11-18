Лига наций

Подопечные Йоахима Лева отметились удручающей статистикой в проваленном поединке Лиги наций УЕФА.

В рамках заключительного матча группового этапа Лиги наций УЕФА сборные Испании и Германии в очном противостоянии в Севилье определяли имя представителя в плей-офф от группы А4, в которой, помимо прочих, принимала участие национальная команда Украины.

"Бундестим" подходила к данной битве с позиции лидерства в турнирной таблице, однако коллектив Йоахима Лева пропустил по три мяча в каждом из таймов, оформив тем самым свое наиболее крупное поражение за всю историю (0:6).

Испания — Германия 6:0 Видео голов и обзор матча

Ко всем прочим аспектам проваленной игры, немцы также добавили и тот факт, что за все время противостояния не нанесли в створ ворот соперников ни одного удара.

Очевидно, что на подобную статистику имели влияние низкий процент владения мячом со стороны гостей (32%), а также почти троекратное преимущество по числу проведенных атак со стороны сборной Испании (128 против 49).

Сенсационный успех позволит подопечным Луиса Энрике единолично возглавить группу по итогам окончания шестого тура, которое будет сдвинуто во времени по причине отмены проведения матча Швейцария – Украина в запланированные сроки.

Таким образом, Испания весной 2021-го года примет участие в финале четырех Лиги наций УЕФА, представив квартет А4.