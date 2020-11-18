Лига наций

Вингер испанской команды дал комментарий после матча.

Сборная Испании в поединке шестого тура группового этапа Лиги наций разгромила Германию со счетом 6:0.

Ферран Торрес, оформивший хет-трик, остался доволен своим выступлением.

"Мы все в восторге от группы игроков, которая подобралась в сборной, и от того, как развиваются дела. Думаю, любой мечтает забить три мяча за сборную. У меня получилось сделать это в столь важном матче. Я невероятно счастлив.

Мы захватили инициативу с первых минут и не позволили сборной Германии играть. Мы просто лишили ее всех шансов", — приводит слова Торреса официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Испания — Германия..